‘THY, Kılıçdaroğlu’na destek tweetlerini beğenen pilotu işten çıkardı’

Seçimden sonra THY, Evren Kaptan’ın görevine son verdi. Evren Kaptan hukuki mücadele başlattı.
İddialara ilişkin henüz THY’den resmi bir açıklama gelmedi.
KIDIK: THY’DE AKP’Lİ OLMAYAN KİMSE ÇALIŞAMAZ
Twitter’dan paylaşım yapan İYİ Partili Kıdık, “Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat İcra Kurulu marifeti ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu twitlerini beğenen, RT yapan Kaptan Evren Turan’ın işine son verdi. Bunun anlamı şudur; THY’de AKP’li hariç kimse çalışamaz” ifadelerini kullandı.