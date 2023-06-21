Samanyolu Haber /Gündem / ‘THY, Kılıçdaroğlu’na destek tweetlerini beğenen pilotu işten çıkardı’ /21 Haziran 2023 09:06

‘THY, Kılıçdaroğlu’na destek tweetlerini beğenen pilotu işten çıkardı’

Türk Hava Yolları’nda görev yapan bir pilotun muhalefet yöneticilerinin tweetlerini beğendiği ve retweet ettiği gerekçesiyle işten çıkartıldığı ileri sürüldü.

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İYİ Partili Ali Kıdık’ın sahibi olduğu Airport Haber’de yer alan iddiaya göre Kaptan Pilot Evren Kaptan, seçim sürecinde aralarında Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu hesaplardan yapılan paylaşımları beğendi ve kendi hesabından paylaştı.



Seçimden sonra THY, Evren Kaptan’ın görevine son verdi. Evren Kaptan hukuki mücadele başlattı.

İddialara ilişkin henüz THY’den resmi bir açıklama gelmedi.



KIDIK: THY’DE AKP’Lİ OLMAYAN KİMSE ÇALIŞAMAZ

Twitter’dan paylaşım yapan İYİ Partili Kıdık, “Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat İcra Kurulu marifeti ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu twitlerini beğenen, RT yapan Kaptan Evren Turan’ın işine son verdi. Bunun anlamı şudur; THY’de AKP’li hariç kimse çalışamaz” ifadelerini kullandı.


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