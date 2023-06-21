Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' diyerek asgari ücret için kötü haberi verdi

Elbette artışa sevindim… Ancak Doğru Ekonomi Politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim.









Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında yapılacak zam belirlenlendi. Milyonlarca çalışanın beklediği zam oranını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.Işıkhan, asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını net 11 bin 402 lira olduğunu iş verene de kamu desteğinin 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Asgari ücret güncel kur ile birlikte 483 dolar oldu.Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş asgari ücret için üzüldüğünü söyledi. Enflasyona dikkat çeken Demirtaş asgari ücretin 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşeceğini belirtti.Demirtaş şu paylaşımı yaptı:Hesaplarıma göre:Asgari Ücret 2.5 ay içinde AÇLIK sınırının altına düşecek. Üzgünüm.Gerçekleşince tekrar konuşuruz…