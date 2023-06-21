Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' diyerek asgari ücret için kötü haberi verdi /21 Haziran 2023 08:59

Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' diyerek asgari ücret için kötü haberi verdi

Milyonların beklediği asgari ücret açıkladın. Asgari ücrete yüzde 34 oranında zam geldi. Yeni asgari ücret 11 bin 402 oldu. Asgari ücrete ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ilk değerlendirme geldi. Demirtaş üzgün olduğunu belirterek asgari ücretle ilgili acı gerçeği açıkladı.

SHABER3.COM

Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında yapılacak zam belirlenlendi. Milyonlarca çalışanın beklediği zam oranını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

Işıkhan, asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını net 11 bin 402 lira olduğunu iş verene de kamu desteğinin 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Asgari ücret güncel kur ile birlikte 483 dolar oldu.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş asgari ücret için üzüldüğünü söyledi. Enflasyona dikkat çeken Demirtaş asgari ücretin 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşeceğini belirtti.

Demirtaş şu paylaşımı yaptı:

Hesaplarıma göre:

Asgari Ücret 2.5 ay içinde AÇLIK sınırının altına düşecek. Üzgünüm.

Gerçekleşince tekrar konuşuruz…

Elbette artışa sevindim… Ancak Doğru Ekonomi Politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Demirtaş 'Üzgünüm' diyerek asgari ücret için... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:52:26