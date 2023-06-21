Kulis: İYİ Parti'de Meral Akşener'in rakibi netleşti

Muhalif grubun Kodaz'ı aday gösterme iddiası üzerine il başkanları Akşener’e destek açıklaması yaptı. Ancak, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş’ın il başkanlarına 'imza verilmemesi' şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Kodaz’ın partinin bazı WhatsApp gruplarından çıkarılması da dikkat çekti.





'GENEL BAŞKAN ÇOK DEĞİŞTİ'

Kodaz ise konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

İYİ Parti'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa aday olacak Meral Akşener'in kongrede Millet İttifakı'nın geleceğine ilişkin de netleşen fikirleri aktaracağı belirtiliyor.Akşener'in seçim sonrası yalnızca Kurucular Kurulu’yla toplantı yapmadığı öğrenildi. Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre parti içi muhalefet olan Ortak Akıl Platformu'nun, Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz'ı Akşener'in karşısına çıkaracağı iddia ediliyor.Partinin A takımından oluşan muhalif isimlerin Akşener'in karşısına aday ve yeni bir kadro çıkarma hazırlıklarının devam ettiği ifade ediliyor. Parti içi muhalefet, Akşener’e karşı aday çıkarıp çıkarmayacağını ise yarın açıklayacak."Partinin kurumsallığa ulaşamadığını, gittikçe yapının bozulduğunu fark ettim. Partinin ideallerine örtüşmeyen bir kararlar süreciyle karşı karşıyayız. Biat edeceksek AKP'de MHP'de siyaset yapabilirdik. Yola çıktığımızda her şeyi bize soran bir Akşener, 8 yıl sonra geldiğimiz noktada hiçbir şekilde bizimle muhatap olmayan bir Akşener’e dönüştü. Akşener bize kapılarını kapattı. Bana görev verilirse layığıyla yaparım. O kürsüye çıktığımda kazanmak için çıkarım."