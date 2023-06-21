Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo, rekor gecesini de boş geçmedi! /21 Haziran 2023 09:11

Ronaldo, rekor gecesini de boş geçmedi!

Portekiz, EURO 2024 Elemeleri'nde deplasmanda İzlanda'yı 1-0 mağlup etti. Portekiz'de 200. maçına çıkarak rekor kıran Cristiano Ronaldo, tek golü atan isim oldu.

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EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Portekiz, karşılaşmayı Ronaldo'nun 89'da attığı golle 1-0 kazandı.

Portekiz'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Cristiano Ronaldo, Milli formayla 200. maçına çıkan ilk isim olarak rekor kırdı.

İzlanda'da Willum Willumsson, 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Portekiz grupta 12 puana yükseldi. İzlanda 3 puanda kaldı.

Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında Slovakya deplasmanına konuk olacak. İzlanda ise Lüksemburg ile karşılaşacak.
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