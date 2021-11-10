Samanyolu Haber /Gündem / THY’ye uçuş yasağı AB’nin gündeminde /10 Kasım 2021 12:40

THY’ye uçuş yasağı AB’nin gündeminde

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, THY’nin Belarus’a kaçak göçmen taşıdığı iddialarının araştırıldığını söyledi. Leyen, “AB, insan kaçakçılığında aktif olan ülkelerin havayollarını kara listeye alma ve yaptırım uygulama yollarını araştıracak.” ifadelerini kullandı.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, THY’nin Belarus’a kaçak göçmen taşıdığı iddialarının araştırıldığını söyledi. Leyen, “AB, insan kaçakçılığında aktif olan ülkelerin havayollarını kara listeye alma ve yaptırım uygulama yollarını araştıracak.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan sonra THY’nin Belarus’a kaçak göçmen taşıdığı iddialarının araştırılacağı yorumu yapıldı. THY ise uluslararası medya organlarında yer alan, “Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor.” haberlerini yalanladı.



Ursula vo der Leyen, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise, “İlgili üçüncü ülke havayollarına yönelik genişletilmiş yaptırımların ve olası yaptırımların onaylanmasını talep ediyorum. İnsani bir krizi önlemek ve güvenli geri dönüşleri sağlamak istiyoruz. Belarus insan hayatını tehlikeye atmayı bırakmalı.” ifadelerini kullandı.

Minsk’in havayolları verilerine dayandırılan haberde, Türk Hava yolları tarafından günde iki kez İstanbul’dan Minsk’e göçmen taşındığı belirtildi. EUObserver’de yer alan habere göre THY ve FlyDubai’ye uçuş yasağı gelebilir.

Ayrıca AB Başkanı Josep Borrell ve üst düzey Komisyon üyesi Margaritis Schinas, Ermenistan, Iraq, Mısır, Ürdün ve Lübnan’ı ziyaret ederek, devletlerden havayollarının Belarus’a göçmen taşımasını engellemesini isteyecek.

İddiaların odağında olan bir başka havayolu firması, Cham Wings, internet sitesinde yer alan bilgilere göre İran, Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve İstanbul’da uluslararası ofisleri olan özel bir Suriye havayolu şirketi.

İddiaların odağında olan bir başka havayolu firması, Cham Wings, internet sitesinde yer alan bilgilere göre İran, Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve İstanbul’da uluslararası ofisleri olan özel bir Suriye havayolu şirketi.
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