THY'de yurt dışı uçuşlarla ilgili yeni karar

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin tüm yurt dışı uçuşlarında yarından itibaren yeniden ikram vermeye başlanacağını duyurdu.





THY salgın nedeniyle yurt içi seferleri ve 2 saate kadar olan yurt dışı seferlerinde ikram servisini kaldırmıştı.





Twitter hesabından açıklama yapan Ekşi, tüm yurt dışı uçuşlarında ikram servislerinin yeniden başlayacağını duyururken, şu ifadeleri kullandı:





"Uçakta ikramları özlediniz değil mi? Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz. Konfor ve emniyet ile"