Samanyolu Haber /Gündem / THY'de yurt dışı uçuşlarla ilgili yeni karar /17 Haziran 2021 21:46

THY'de yurt dışı uçuşlarla ilgili yeni karar

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında 2 saate kadar olan yurt dışı seferlerinde koronavirüs salgını nedeniyle kaldırılan ikram uygulamasının yeniden başlatılacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin tüm yurt dışı uçuşlarında yarından itibaren yeniden ikram vermeye başlanacağını duyurdu.

THY salgın nedeniyle yurt içi seferleri ve 2 saate kadar olan yurt dışı seferlerinde ikram servisini kaldırmıştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ekşi, tüm yurt dışı uçuşlarında ikram servislerinin yeniden başlayacağını duyururken, şu ifadeleri kullandı:

"Uçakta ikramları özlediniz değil mi? Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz. Konfor ve emniyet ile"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY'de yurt dışı uçuşlarla ilgili yeni karar Sonraki Haber >>

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:03