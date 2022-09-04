THY'den Ekrem İmamoğlu'na yalanlama geldi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları konusundaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.THY Basın Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu'nun, 2009 yılından beri İBB ile yapılan sözleşme çerçevesinde THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş'nin kiracısı olduğu Hatice ve Fehime Sultan yalıları ile ilgili "Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor." sözlerine dair ilişkin açıklama yaptı.THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş'nin yalıların 2009 yılından bu yana kiracısı olduğu ifade edilen açıklamada, "Şirketimizin iki ana ortağı: bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY (%50) ve ?DOCO İstanbul Catering Restaurant Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'dir (%49,997). Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan havayolu şirketimiz THY başta olmak üzere havayolu firmalarına ikram hizmetleri sunmaktadır." denildi.