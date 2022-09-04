THY, uçuş durdurma sürelerini uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya’nın işgali nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine bazı noktalara seferlere durdurmaya ilişkin kararın süresini uzattı.Bu noktalar Rusya’nın Yekaterinburg, Soçi ve Rostov kentleri, Belarus’un başkenti Minsk ve Ukrayna.THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz.”