İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘150 günde 150 Proje’ kapsamında üç metro hattını daha açacaklarını söyledi.İmamoğlu, yenilenerek depreme dayanıklı hale getirilen Unkapanı Köprülü Kavşağı‘nın açılışındaki konuştu.İstanbulların tüm sorunları için harekete geçtiklerini söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti: “Yalnız bu maratonda 3 metro hattının da açılışını yapacağız. Bunlardan birisi Dudullu- Bostancı hattı, bir tanesi Mecidiyeköy – Yıldız bölümü ve bir diğeri de Hisarüstü- Aşiyan füniküler hattıdır.”