Tıp Fakiltesinde kayıt skandalı: Notları değiştirip

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Pamukkale Üniversitesi’nde 2022/2023 akademik yılında yaklaşık 140 yabancı öğrenci, tıp ve diş hekimliği fakültesi gibi bölümler başta olmak üzere üniversitenin çeşitli bölümlerine sınav notları değiştirilerek kaydedildi. Sistemde değişiklik yapma yetkisi olan kişilerin yabancı öğrencilerin kayıtlarını para karşılığında yaptıkları iddia edildi.



Usulsüzlük, tıp fakültesi öğrencisi Iraklı Aliridha Abdulameer Abdali Alrichab’ın 31 Temmuz 2023 tarihli kaydının silinmesi kararına karşı açtığı dava ile gün yüzüne çıktı. Alrichab, “başarılı bir eğitim hayatının olduğunu ve kayıt silme işleminin gerekçesiz yapıldığını” öne sürdü.



Üniversite mahkemeye verdiği savunmada yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı kabul etti. Savunmada şu ifadelere yer verildi:



“Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabul işlemlerini yürüten davalı üniversitenin yurtdışı öğrenci koordinatörlüğü tarafından başvuru ve kabul sürecine ilişkin işlemlerde bir kısım usulsüzlükler yapılarak, kabul ve yerleştirme şartlarını taşımayan bir kısım öğrencilerin gerçeğe ve hukuka aykırı üniversitenin lisans programlarına yerleştirildikleri tespit edildi. Davacı hakkında gerçekleştirilen kabul, kayıt ve not girişi işlemleri esnasında davacının 504 olan sınav puanının, en yüksek puan 600 olabileceği halde, 678 olarak değiştirildiği tespit edilmiştir. Bu işlemlerin “idare hatası” olarak nitelendirilemeyeceği ortadadır.”