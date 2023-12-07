CHP kancayı İYİ Parti seçmenine atacak

İYİ Parti’nin (İYİP) yerel seçimlerde işbirliğine kapıları kapatmasının ardından CHP, seçim çalışmalarına bugün itibarıyla başlayacak. İlk etapta 100 milletvekili, seçim bölgelerine dağılacak. CHP milletvekilleri, seçim bölgelerindeki aday adaylarıyla bir araya gelecek, seçmenin nabzını yoklayacak.





31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimler için kentlere dağılacak milletvekilleri, seçim bölgelerindeki aday adayları ile görüşerek aday belirlenme sürecini resmen başlatacak. Milletvekillerinin aday adayları ile görüşme süreci en geç 10 gün içerisinde tamamlanacak. CHP’de örgütlere İYİ Parti’nin tabanı ile temasta olmaları talimatı verildi. Partisinin grup toplantısında, “İYİ Partililer iyi insanlardır” mesajı ile örgütüne seslenen CHP Lideri Özgür Özel’in mesajları da İYİ Parti tabanına anlatılacak.









ZİYARET ELEŞTİRİSİ





Öte yandan CHP içinde, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmemesinin tabanda meydana getirdiği rahatsızlık da konuşuluyor. Parti kaynakları, “Tabanımız, Meral Hanım Genel Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine gelmeden bizim oraya gitmemizi eleştiriyor” ifadelerini kullanıyor.





HEDEP İLE GÖRÜŞME





Örgütler aracılığıyla İYİ Parti’nin tabanı ile temas etmeye hazırlanan CHP’nin, işbirliğine kapıları kapatmayan HEDEP ile de görüşmesi bekleniyor. HEDEP’in Türkiye’deki en politik parti olduğunu kaydeden CHP’liler, “Bu nedenle HEDEP yönetimi ile görüşmeyi önemsiyoruz” değerlendirmesini yapıyor.





ÖZEL VURGUSU





HEDEP cephesi ise CHP ile lokalde işbirliğine sıcak bakıyor. Olası ittifaka kapılarını kapatmayan ve “Herkesle görüşmeye hazırız” mesajını veren HEDEP’te, “Kürt sorunuyla ilgili en cesur açıklamaları CHP Genel Başkanı Özgür Özel veriyor” değerlendirmeleri yapılıyor.













İYİ PARTİ’NİN ANKET İDDİASI





CHP ile yerel seçimlerde işbirliğine ret kararı çıkan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından gözler, İYİ Parti’nin yerel seçim stratejisine çevrildi.





Parti kaynakları, “Tavşan aday çıkarılacak” iddialarını yalanlarken “Kazanacak aday buluruz” iddiasını ortaya koydu. İYİ Parti kurmayları, “Ankara ve İstanbul’da işbirliği” tartışmalarıyla ilgili de gazetecilere bilgi verdi. Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti GİK Toplantısı’nda kurumsal ittifak olmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda, “Lokal yerlerde işbirliği olur mu?” sorusu da gündeme getirildi. Partililer, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, lokal yerlerde işbirliğini, “Bazı kentlerde işbirliği yaparsak, işbirliğine gidilmeyen yerlerdeki partililerimiz bize, ‘Burada neden işbirliği yapılmadı?’ diye sorar” düşüncesi nedeniyle gündeme almadı. İYİ Parti kurmayları, “İşbirliğine ret kararı muhalefete kaybettirir mi?” tartışmasına yönelik ise “Biz kendi adayımıza bakacağız. Yaptırdığımız anketlerde yüzde 60’a yakın, ‘İttifak olmasın’ sonucu çıktı” ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.





Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise İYİ Parti’ye yaptıkları çağrıya henüz yanıt alamadıklarını söyledi.