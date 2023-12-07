Samanyolu Haber /Gündem / Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’dan çok konuşulacak paylaşım. Beş maddelik ‘reçetesini’ açıkladı /07 Aralık 2023 11:43

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’dan çok konuşulacak paylaşım. Beş maddelik ‘reçetesini’ açıkladı

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ülkenin her alanda düze çıkabilmesi için gerekenleri 5 maddede sıralarken, kime ya da kimlere mesaj vermek istediği merak konusu oldu

SHABER3.COM

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar istifa etmişti.

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ülkenin her alanda düze çıkabilmesi için gerekenleri 5 maddede sıralayan Bayraktar kime ya da kimlere mesaj vermek istediği merak konusu oldu.

Ancak sıraladığı 5 madden 4.’sü dikkat çekti. Bayraktar dördüncü maddede Erdoğan’ın tasfiye edilmesini istedi.

Bayraktar'ın açıkladığı 5 madde:

"Ülkenin her alana düze çıkabilmesi için:

1-Tüm apartman üniversiteleri kapatılmalı.

2-Memur sayısı neredeyse yarı yarıya azaltılmalı.

3-Milletvekili sayısı 200'e düşürülmeli.

4-65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanmalı.

5- Kasıtlı ve yanlış karar veren hakimler!!!"


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’dan çok konuşulacak paylaşım.... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:32