Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’dan çok konuşulacak paylaşım. Beş maddelik ‘reçetesini’ açıkladı

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar istifa etmişti.





Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ülkenin her alanda düze çıkabilmesi için gerekenleri 5 maddede sıralayan Bayraktar kime ya da kimlere mesaj vermek istediği merak konusu oldu.





Ancak sıraladığı 5 madden 4.’sü dikkat çekti. Bayraktar dördüncü maddede Erdoğan’ın tasfiye edilmesini istedi.





Bayraktar'ın açıkladığı 5 madde:





"Ülkenin her alana düze çıkabilmesi için:





1-Tüm apartman üniversiteleri kapatılmalı.





2-Memur sayısı neredeyse yarı yarıya azaltılmalı.





3-Milletvekili sayısı 200'e düşürülmeli.





4-65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanmalı.





5- Kasıtlı ve yanlış karar veren hakimler!!!"







