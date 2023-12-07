Süper Lig'in yayın geliri nal topluyor; Avrupa'nın ortalamasından 7 kat düşük

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin de 9. sırada yer aldığı Avrupa'nın ilk 10 liginde bu sezonki yayın geliri ortalaması belli oldu.





İngiltere Premier Lig'de, 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayan toplam 6,7 milyar sterlinlik (245 milyar lira) ulusal TV hakları anlaşmasının imzalanması, Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'nın 10 büyük birinci futbol liglerinin yayın gelirlerini gündeme getirdi.





UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin de 9. sırada bulunduğu Avrupa'nın ilk 10 ligi arasında Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) dışında Portekiz Primeira Liga, Hollanda Eredivisie, Belçika Jupiler Pro ve İskoçya Premiership bulunuyor.





Avrupa'nın ilk 10 liginin bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması 587 milyon euro (19 milyar lira) oldu. Süper Lig ise 84 milyon euro (2,6 milyar lira) ile yaklaşık 7 kat düşük düzeyde kaldı.





Avrupa'nın ilk 5 büyük ligini takip eden ve Süper Lig'in de aralarında olduğu ikinci 5 büyük lig içinde yer alan Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve İskoçya birinci liglerinin bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması ise 96 milyon euro (3 milyar lira) oldu.



