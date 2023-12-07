Gizemli hastalıkla ilgili endişelendiren açıklamalar

Son haftalarda Çin'de ortaya çıkan ve bazı Avrupa ülkelerinde de tespit edilen "zatürre benzeri gizemli solunum yolu hastalığı" ile ilgili endişe yaratan açıklama ve tespitler gelmeye devam ediyor.





Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den açıklama talep ettiği salgın hastalık Avrupa'nın bazı ülkelerinde görülürken uzmanlar bu hastalığın kökeni ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bazı uzmanlar bu hastalığın 1800'lere dayanan bir zatürre virüsünden mi oluştuğunu yoksa farklı birçok virüsün karışımından mı oluştuğunun henüz tespit edilemediğini açıkladı.





Fakat açıklama yapan bazı uzmanlar bu yeni gizemli hastalığın mevcut ilaçlara karşı dirençli olduğunu tespit etti. Corona virüsü benzeri hastalığın Danimarka ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Hindistan'da da görüldüğü ve özellikle çocukları etkilediği belirtildi.

