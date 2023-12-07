Avrupa Birliği satılmayan giysi ve ayakkabıların imhasını yasakladı

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlementosu, “sürdürülebilir ürünlere yönelik eko-tasarım” düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, 2 yıl içinde Avrupa genelinde satılmayan giysi ve ayakkabıların imha edilmesi tamamen yasaklanacak.





Avrupalı üreticiler, her yıl satılmayan veya iade edilen milyonlarca ton giyilmemiş giysi ve ayakkabıyı çöp yakma fırını ya da parçalama tesislerine gönderiyor.





AB genelinde kişi başına yıllık 11 kilo tekstil ürünü çöpe atılıyor.





Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlementosu, "kıt malzemelerin israfı" olarak değerlendirdiği bu uygulamanın çevreye, iklime ve halkın bütçesine zarar verdiğini gerekçesiyle yeni yasal düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldı.





