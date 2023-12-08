Tıp öğrencisi kanseri olduğunu ultrason dersinde öğrendi

"Hasta olmak tam zamanlı bir iş"

Ailesinde cilt kanseri geçmişi olduğunu ancak tiroid kanseri olmadığını sözlerine ekleyen öğrenci, haberi oldığında "tam bir şok" yaşadığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisi kanser olduğunu derste öğrendi.Tıp bölümünü seçerek belki de hayatını kurtaran Sally Rohan adlı öğrenci papiller tiroid kanseri olduğunu ultrasonografi kullanımı dersi sırasında öğrendiğini söyledi.Geçen sene ders sırasında makinenin nasıl kullanıldığını öğrenmek için tiroidinin kontrol edilmesini kabul eden 27 yaşındaki öğrenci, "Good Morning America"ya verdiği röportajda "Bize tiroidin ultrason ile görülebileceği öğretildi. Dersten önce izlediğimiz videolarda gördüklerimizle benim vişeomu karşılaştırıyorduk ve ona bakıp 'Durun, benimkinde bir sorun var. Benimki inişli çıkışlı görünüyor' dedim.New Jersey'de okula devam eden Rohan, profesörünün tiroidindeki şişliğin bir nodül olduğunu, ultrason fotoğrafı ile birlikte bir doktora görünmesini istediğini söyledi.Her ne kadar ilk kan testlerinde herhangi bir komplikasyon görülmese de yaklaşık bir sene sonra yapılan ikinci ultrasonda sonuçlar tiroid kanserinin en yaygını olarak bilinen papiller tiroidin birinci evresini işaret etti.Ayrıca kanserin lenf bezlerine de metastaz yaptığı ortaya çıktı.Kanser tedavisini eğitimine paralel olarak sürdüren öğrenci hastalığın, tıbbi terminolojiyi anlamaktan sigortayla uğraşmaya, randevuları ve laboratuvar çalışmalarını dengelemeye kadar hasta olmanın nasıl bir his olduğu konusunda onu eğittiğini söyledi.