Titan denizaltısı enkazını ararken insan kalıntıları bulundu

Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen "OceanGate" isimli şirkete ait Titan denizaltısı okyanus altında iç patlama yaşamış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. O dönem Titan'a ait enkazın bir bölümü bulunmuştu. Yetkileler patlamadan dört ay sonra Kuzey Atlantik Okyanusu'nun deniz tabanından yeni kanıtların toplandığını söylüyor.





Sahil Güvenlik yetkilileri Titan'a ait diğer parçaların geçen hafta deniz tabanından çıkarıldığını ve bir ABD limanına götürüldüğünü söyledi. Yetkililer "enkaz altından dikkatlice çıkarılan" insan kalıntılarının ABD'li tıp uzmanları tarafından analiz edileceğini de belirtti.





Uzmanlar, Titanik'in enkazını görmek için yapılan dalış sırasında denizaltının patlamasına neyin sebep olduğunu belirledikten sonra açıklama yapacak.