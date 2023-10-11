4 büyüklerin bilançoları açıklandı





Borsa İstanbul'da işlem gören Süper Lig'in 4 büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 3 aylık bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.



Buna göre, 1 Haziran 2023 – 31 Ağustos 2023 döneminde en yüksek kârı 908 milyon 339 bin 925 TL ile Fenerbahçe açıkladı. Bir önceki dönem (1 Haziran 2022 – 31 Ağustos 2022) 362 milyon lira net kâr elde eden sarı lacivertliler, kârını yaklaşık yüzde 151 artırmış oldu.





Elde edilen kârda oransal olarak en büyük artışı ise Galatasaray elde etti.





Aynı dönemde Galatasaray, geçen senenin aynı dönemine göre karını yüzde 745 oranında artırarak 98,9 milyon TL’ye çıkardı. 2022 Haziran-Ağustos aralığındaki üç aylık dönemde Galatasaray’ın kârı 11,7 milyon TL idi.





BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR ZARAR AÇIKLADI

Beşiktaş ve Trabzonspor ise zarar açıkladı.





Beşiktaş’ın 3 aylık finansal sonuçlarına göre, siyah beyazlılar 1 Haziran 2023 – 31 Ağustos 2023 döneminde 183 milyon 273 bin 639 lira zarar etti.





Trabzonspor’un aynı dönem için açıkladığı zarar ise 449,2 milyon TL oldu.