Titanik batığı çevresinde kaybolan turistik deniz aracının enkazı kıyıya çıkarıldı

Titan denizaltısının enkazı çarşamba günü Kanada'nın St John's kentindeki Horizon Arctic gemisinden indirildi.



Fotoğraflarda, vinçlerle kamyonlara yüklenmeden önce, muşambalarla kaplı metal parçaları görülüyordu.



ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının da bulunduğunu söyledi.



Denizaltındaki beş kişinin tamamı, 18 Haziran'da Kuzey Atlantik Okyanusu’nda 3.800 metre derinlikte bulunan ünlü geminin enkazını görmek için dalışa geçtikten yaklaşık 90 dakika sonra patlaması sonucu öldü.