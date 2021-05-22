TOBB: Kapanan şirketler yüzde 130 arttı

TOBB şirketlere dair dikkat çeken veriler açıkladı. Verilere göre 2021'in ilk dört ayında, 3 bin 651 şirket ve 8 bin 824 gerçek kişi işletmesi kapandı





Türkiye genelinde nisan ayında kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 204.5, aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 130.1 arttı.





TOBB: NİSAN AYINDA 957 ŞİRKET KAPANDI





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, nisan ayında 8,565 şirket kuruldu, 957 şirket kapandı. Aynı ayda 2,268 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 1,208 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.





Yılın ilk dört ayında da toplam 40 bin 629 şirket ve 10 bin 577 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 3 bin 651 şirket ve 8 bin 824 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.







ŞİRKETLERİN SERMAYESİ YÜZDE 72.5 AZALDI







2021 yılında kurulan toplam 35 bin 224 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 45.9’unu, 5 bin 398 anonim şirket ise yüzde 54.1’ini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mart ayına göre yüzde 72.5 azaldı.