TOKİ'nin gözde müteahhidi iflasın eşiğinde: Konkordato istedi

Yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayan şirketler için, konkordato mekanizması bir tür ‘kurtuluş’ olarak görülüyor. Bir çok firma, hacizlere karşı korumaya alınmak için konkordato talebinde bulunuyor.







Davanın duruşması 6 Ekim’de

Halktv'nin haberine göre merkezi Ankara’da bulunan Karahanlı Group İnşaat AŞ, konkordato talebinde bulunan şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Alacaklılar toplantısı yapılan şirket için kritik tarih ise önümüzdeki 6 Ekim.





Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek davada, konkordato talebine ilişkin karar çıkması bekleniyor.





Merkezi Ankara’ya taşındı

Karahanlı Group’un temeli Şanlıurfa’da atıldı. Şirket merkez adresi 3 yıl önce Ankara’ya taşındı. Şirketin üstlendiği projelerin çok büyük bir kısmı kamuya ait binalar.





Emniyetin binasını da inşa etti

TOKİ’nin düzenlediği ihalelere giren Karahanlı Group, 50’yi aşkın büyük projede yer aldı. TOKİ’nin yaptırdığı bit çok okulun inşaatını da yapan Karahanlı Group’un inşa etti yapılar arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü binası da yer aldı.