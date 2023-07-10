Samanyolu Haber /Gündem / Mercedes'i şok eden yöntem: Türkiye'de açtığı online satış mağazasını kapatmak zorunda kaldı /10 Temmuz 2023 14:06

Mercedes'i şok eden yöntem: Türkiye'de açtığı online satış mağazasını kapatmak zorunda kaldı

Mercedes Benz Türkiye günler önce doğrudan satış modeline geçerek online sayfasını Türkiye'de hayata geçirmişti. Ancak yaşanan olay üzerine Mercedes siteyi kapatıp, satışları durdurduğunu açıkladı. Gerekçesi ise duyanları şaşkına çevirdi.

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Cumhuriyet Gazetesi'nden Faik Erdemli'nin aktardığı haber şöyle;

Bazen biz Türklerin zekâsına hayran mı olmalıyız yoksa korkmalı mıyız bilemedim. Mercedes-Benz online satış sitemini durdurduğunu açıkladı.

Mercedes-Benz uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı Mercedes-Benz Online Satış Sistemi’ni yaklaşık 2 ay önce 15 Mayıs’ta hayata geçirdi.

Bayiler artık acente gibi çalışacaktı.

Mercedes-Benz’in online satışa geçmesindeki amaç, son yıllarda en çok tartışılan konuların başında gelen araçların galeriler ve aracılar tarafından alınıp daha yüksek fiyattan satılmasıydı.

Bu sayede Mercedes-Benz aracı direkt biniciyle buluşturacak ve araç stok durumunu da bu sayede kontrol edecekti.

SANİYELER İÇİNDE SATIŞ
Araç daha online satışa girer girmez gizli bir el aracı hemen satın alıyordu.

Düşünün araç online satışa konuyor. Daha siz aracın özelliklerine bakamadan başka birisi aracı inceliyor, kayıt yaptırıyor, kredi kartı bilgilerini girip kaporasını yatırıp aracı satışa hazır hale getirebiliyordu.

Mercedes-Benz gelen şikâyetlerden oldukça rahatsız olmuştu. İşin üzerine gidince de gerçek ortaya çıktı.

Galericiler ve araç alımı yapan kişiler, araç sistemi üzerinde çalışan “bot” yazılımla sisteme düşen araçları otomatik olarak satın alıyorlar. Kredi kartı ve diğer veriler bu programa kaydediliyor ve sistem aracı otomatik olarak satın alıyor.

Başta bunlara inanmak istemeyen Mercedes-Benz, online satıştan aldıkları arabalarının teslimi için bayilere gelenlerin aynı kişiler olması, aynı aileden ve aynı galerilerden kişiler olması şaşırttı.

Mercedes-Benz Türkiye bu durumu derhal Almanya Mercedes-Benz ile paylaştı.

Oluşan bu durumu şaşkınlıkla karşılayan Mercedes-Benz Almanya, ani bir kararla Türkiye’de internetten araç satışının durdurulmasını istedi.

Mercedes, büyük umutlarla açtığı online satış sistemini daha 2 ayını doldurmadan sonlandırdı.
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