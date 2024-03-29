Top toplayıcı çocukların görev tanımı değişiyor

Premier Lig'de oyunun hızını ve adil rekabeti artırmak amacıyla yönetim, saha kenarında görev alan top toplayıcı çocukların futbolculara direkt top verme uygulamasına son verdi.





Bu yeni düzenleme, özellikle ev sahibi takımların olası bir avantajını ortadan kaldırmayı ve top toplayıcı çocuklarla yaşanan olumsuz gerilimleri minimize etmeyi hedefliyor.





Alınan karara göre, maç sırasında sahanın her iki yanında toplamda 14 top, oyunun hızını kesintisiz sürdürebilmek için hazır bulundurulacak. Futbolcular, artık top toplayıcı çocuklardan değil, saha kenarına yerleştirilen konilerden top alacaklar.



