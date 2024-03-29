Samanyolu Haber /Spor / Top toplayıcı çocukların görev tanımı değişiyor /29 Mart 2024 16:11

Top toplayıcı çocukların görev tanımı değişiyor

Premier Lig yönetimi, saha kenarında görev yapan top toplayıcı çocukların uygulamasını değiştirerek adil rekabeti artırmayı hedefliyor...

SHABER3.COM

Premier Lig'de oyunun hızını ve adil rekabeti artırmak amacıyla yönetim, saha kenarında görev alan top toplayıcı çocukların futbolculara direkt top verme uygulamasına son verdi.

Bu yeni düzenleme, özellikle ev sahibi takımların olası bir avantajını ortadan kaldırmayı ve top toplayıcı çocuklarla yaşanan olumsuz gerilimleri minimize etmeyi hedefliyor.

Alınan karara göre, maç sırasında sahanın her iki yanında toplamda 14 top, oyunun hızını kesintisiz sürdürebilmek için hazır bulundurulacak. Futbolcular, artık top toplayıcı çocuklardan değil, saha kenarına yerleştirilen konilerden top alacaklar.

Top toplayıcı çocuklar ise, oyun dışına çıkan topları toplayıp bu boş konilere yerleştirecekler.

Premier Lig yönetiminin bu yeni uygulaması, oyunun daha adil ve kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu değişiklikle, maçların daha eşit şartlarda ve hız kesilmeden oynanması hedefleniyor.
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