Samanyolu Haber /Gündem / Seçim yaklaştı vaatler uçtu: "5 yılda İstanbul'daki tüm binalar yenilenecek" /29 Mart 2024 15:59

Seçim yaklaştı vaatler uçtu: "5 yılda İstanbul'daki tüm binalar yenilenecek"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen İstanbul depremine hazırlık sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Seçimlere sayılı günler kalmışken, siyasi partilerin vaatleri de devam ediyor. İstanbul için meydanlara inip ilçe ilçe dolayan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilginç bir vaatte bulundu. Erdoğan, beklenen büyük İstanbul depremine karşı binaları yenileme taahhüdünde bulundu. 

İstanbul depremine hazırlık sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, "Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki tüm binalar yenilenecek. 5 yılda 650 bin konut yenilenmiş olacak" dedi.

"RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU BİN KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"
İstanbul'un trafik sorununa ilişkin de konuşan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
 
"Emniyetteki arkadaşlara sordum. Aldığım rakam 40 bin kişi buradan. İstanbul'un ikinci gündemi artık hayatı çekilmez hale getiren trafiktir. Otobüs, metrobüsler olarak Sultanbeyli yeni bir döneme girecek. İstanbul tam bir çile haline geldi. Mevcut yönetim metro hatlarını bile yapamadı. Çekmeköy metrosunu durak sayılarını azaltarak açtılar. Bizim dönemimizde başlayan metro hatlarını bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Hafriyat alanına çevirdikleri metro alanlarını saymıyorum. İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu bin kilometreye çıkaracağız."

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