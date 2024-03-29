Neuss'taki diyalog iftarı büyük alkış topladı

Ramazan ayının son günlerine girilirken diyalog iftarları devam ediyor. Farklı din, ırk ve kültürden insanları ortak değerler etrafında buluşturmayı başaran diyalog iftarlarının adresi bu sefer Neuss'tu.





İftar programını Puzzle-Frauen für Toleranz und Diyalog e.V. Derneği ile Neuss belediyesi ortaklaşa olarak organize etti. Programa 100'ün üzerinde davetli katılırken, katılımcıların çeşitliliği dikkatleri çekti.





Programda Neuss Belediyesi Entegrasyon Sorumlusu Deniz Elbir, iftar programının açılışında hoş geldiniz konuşması yaparak iyi dileklerde bulundu. Puzzle e.V. den Rukiye Başer ise yaptığı konuşmada birliktelik vurgusunda bulundu. Dormagen Şehri Fırsat Eşitliği Sorumlusu Anja Hain'inin konuşmasında da birlik ve beraberlik teması ön plana çıktı.













Davete katılanlar arasında Kaarst Şehir Temsilcisi Heike Schäfer, Meerbusch Yardım e.V. Derneği temsilcisi Yvonne Lasnik, Neuss Toplum Vakfı temsilcisi Bärbel Kremer-Gerard da vardı.





Diyalog iftarına katılanlar Neuss'te hizmetlerini sürdüren Puzzle e.V'nin birlik ve beraberlik adına attığı adımlardan ve insanları buluşturmayı başaran organizasyonlarından övgüyle söz ettiler. Yapılan çalışmaların Neuss ve insanlar için çok önemli olduğunu vurguladılar.





Programda katılımcılara ayrıca iftar, sahur, teravih, zekat ve fitre gibi Ramazan'a ait kavramlar anlatıldı. Türk mutfağının tarifsiz lezzetlerinin yer aldığı yemekler de davetlilerden tam not aldı. Gecenin büyük beğeni toplayan detaylarından biri ise salondaki canlı piyano dinletisiydi.