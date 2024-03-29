Sancaktepe'de rezalet:AKP'li başkandan oy karşılığı 'alışveriş kartı'

Enflasyon ve hayat pahalılığı ile boğuşan emekliler, hayallerine kavuşamamanın sıkıntısını yaşarken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuzda masaya yatırılacak" açıklamasıyla umutlandı.





Ancak, emeklilerin beklentileri yerel seçimlerin gündemine taşındı.





İddiaya göre Sancaktepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Şeyma Döğücü, her ay market alışverişi için 2 bin TL bütçe içeren 'Sancaktepe Emekli Kartı' vaadinde bulundu.





İsim listesine adını yazdırmak için kalabalıkların akın ettiği görüntüler sosyal medyada tartışma başlattı





