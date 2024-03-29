Samanyolu Haber /Gündem / Sancaktepe'de rezalet:AKP'li başkandan oy karşılığı 'alışveriş kartı' /29 Mart 2024 15:30

Sancaktepe'de rezalet:AKP'li başkandan oy karşılığı 'alışveriş kartı'

İstanbul Sancaktepe'nin AKP'li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü iddiaya göre seçim rüşvetine sarıldı. Sancaktepe Belediyesi emeklilere 2 bin TL'lik alışveriş kartı dağıtımı için sokakta isim topladı. Ancak emeklilere alışveriş kartının, seçimin kazanılması halinde dağıtılacağı öne sürüldü.

SHABER3.COM

Enflasyon ve hayat pahalılığı ile boğuşan emekliler, hayallerine kavuşamamanın sıkıntısını yaşarken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuzda masaya yatırılacak" açıklamasıyla umutlandı.

Ancak, emeklilerin beklentileri yerel seçimlerin gündemine taşındı.

İddiaya göre Sancaktepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Şeyma Döğücü, her ay market alışverişi için 2 bin TL bütçe içeren 'Sancaktepe Emekli Kartı' vaadinde bulundu. 

İsim listesine adını yazdırmak için kalabalıkların akın ettiği görüntüler sosyal medyada tartışma başlattı 

SOKAKTA İSİM TOPLADILAR!
Görüntülerde uzun kuyrukların oluştuğu görülürken, emeklilere alışveriş kartının seçimin kazanılması halinde dağıtılacağı öne sürüldü.

"MÜBAREK RAMAZAN AYINDA..."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Özkan, "Mübarek ramazan ayında bu tür vaatlerde bulunmak yanlış, doğru değil" şeklinde tepki gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sancaktepe'de rezalet:AKP'li başkandan oy karşılığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:08