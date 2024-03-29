Samanyolu Haber /Gündem / Tamer Karadağlı baltayı taşa vurdu: Şikayet ettiği bina bakın kiminmiş? /29 Mart 2024 15:04

Tamer Karadağlı baltayı taşa vurdu: Şikayet ettiği bina bakın kiminmiş?

Eleştiriler eşliğinde AKP'nin Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atadığı Tamer Karadağlı, büyük bir krize imza attı.

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Oyuncu Tamer Karadağlı, Ağustos 2023'te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmuştu. Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce "Rezalet" sözleriyle sitem etti. Karadağ'ın şikayet ettiği binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Tamer Karadağlı, 2023 Ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmuştu. Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları'na atanması büyük tepki çekmişti. Ünlü oyuncu geçen günlerde Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlığa tepki göstermişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiren Karadağlı, "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" dedi.

BİNA BAKANLIĞA AİT ÇIKTI
Onedio'nun aktardığına Karadağlı'nın eleştirdiği Haşim İşcan Kültür Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğu ortaya çıktı.

Kültür Merkezi, 2003 yılında mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan araziye yapılmıştı. Bina, 2006 yılında Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredilerek aynı yılın Aralık ayında Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa kullanılmak üzere açılmıştı.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Tamer Karadağlı’nın yönettiği Devlet Tiyatroları’nın da bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde bulunuyor.



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