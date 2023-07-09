Samanyolu Haber /Gündem / Topkapı Sarayı'nda yangın: Çökmeler meydana geldi /09 Temmuz 2023 09:56

Topkapı Sarayı'nda yangın: Çökmeler meydana geldi

Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangına birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

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Yangın, saat 02.30 sıralarında, Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun Avlusu'nda bulunan ve restoran olarak kullanılan tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Tarihi binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Yangın nedeniyle çevredeki bir oteldeki müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan yaptığı çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

TOPKAPI SARAYI'NIN İÇİNDEKİ YANGIN İLE İLGİLİ MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Artı Gerçek'te yer alan habere göre Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında çıkan yangınla ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama olmadan saat 9.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken konuyla ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dış Karakol Binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Saray'da hazır bulunan Milli Saraylar İtfaiye Ekibi gerçekleştirdi. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri söz konusu olmadan saat 9.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
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