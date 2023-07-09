Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: “Sorumluluğumu yerine getirme konusunda kararlıyım” /09 Temmuz 2023 09:49

İmamoğlu: “Sorumluluğumu yerine getirme konusunda kararlıyım”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEF Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı. Törende gençlere mesaj veren İmamoğlu, “İçiniz kıpır kıpır, heyecanınız yüksek. Ve unutmayın ki yolunuz uzun. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek Kaya İmamoğlu’yla birlikte MEF Üniversitesi’nin 2022-23 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

İmamoğlu, Uniq İstanbul’da düzenlenen mezuniyet töreninde gençlere seslendi. İmamoğlu,”Gençler, en büyük umut ışığımız. Bunu söylememiz lazım. Ne için? Çünkü, bütün bu olumsuzluklara rağmen, Türkiye’nin her yerine gitmiş bir insan olarak, İstanbul’un her sokağında her mahallesinde insanlarıyla, hemşerileriyle buluşan bir belediye başkanınız olarak gururla ifade ediyorum ki; değerleri noktasında kendini korumuş, muhafaza etmiş, kararlı bir genç nesille bir arada olduğumuzu buradan müjdelemek isterim. Bunu yaşıyorum ben” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“GENÇLERİN GÜVEN DUYGUSU İÇİN ALTYAPI HAZIRLAMALIYIZ”
“Onun için, gençlerin o güvence duygusuna bizim hazırlayacağımız bir altyapı vardır. Özellikle adaleti, özellikle insanların özgür düşüncelerini ifade edebilecekleri ortamları ve özellikle ve özellikle fırsat eşitliğini, yani ‘Hak ettiğimi elde ederim. Çalışırsam olur. Ben çalışırsam başarırım’ diyebilecekleri bir atmosferi sağlamak. Amasız, fakatsız bunları sağlamak zorundayız.”

“SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİRME KONUSUNDA KARARLIYIM”
“Liyakatiyle, insanların hak ettiği yere gelebilmeleri noktasında önünde hiçbir engel olmadan, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit 86 milyon insanın bir evladı olduğunu derinden hissederek, hangi yöresinden olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, ‘Bu toprakların eşit hissedarıyım’ diyen bir birey olarak önüne güvenle bakan bir gençlik var etmemiz adına bu zemini hep birlikte sağlamamız lazım. Ben de bu anlamda sorumlu kişilerdenim. Hepinizin huzurunda, gençlerimize, bu sorumluluğu yerine getirme konusunda kararlı bir yönetici olacağıma söz veriyorum. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”


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