'Toplanan paralar depremzedelere değil Hatayspor için kullanılacak'

Gerçek Gündem'in haberine göre eski futbolcu Gökhan Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedeler için oynanan maçla ilgili konuştu. Gökhan Zan, "Toplanacak yardımların tamamının yoklukla mücadele eden Hatay halkına bizzat gözlerimle görerek yapılması durumunda kabul edebileceğimi ifade etmiştim. Fakat teklifim kabul görmedi" ifadelerini kullandı.



Toplanan bağışın Hatayspor için kullanılacağının söylendiğini belirten Zan, şu ifadeleri kullandı:



“Felaketin üzerinden 7 ay geçti. Bu süre içinde gerek sosyal medyada gerekse ulusal medyada çoğu zaman da sahada elimden geldiği kadar şehrimin ve ülkemin yanında olmaya, çaresiz insanların sesi olup çözüm yolları bulmaya çalıştım.



Zorlu süreçte bölge insanı için verilen yardım sözlerinin kişi ve kurumlarca karşılanmadığına şahit oldum. Bu nedenle yardım organizasyonları ile ilgili ciddi bir güven sorunu yaşamaktayım.



‘BİR TARAFTA HATAYSPOR BİR TARAFTA EVSİZLİKLE MÜCADELE EDEN HALK’



Geçtiğimiz günlerde organizatörler beni arayarak, Euro 2008 turnuvasında oynadığımız İsviçre-Türkiye maçının o dönemki kadroları ile yeniden yaşatılacağını, oynanacak gösteri maçından elde edilecek gelirin DEPREMZEDELER adı altında yapılan organizasyonun toplanan bağışların Hatayspor ve Hatayspor alt yapısına verileceği söylenmesi üzerine bir tarafta milyon Eurolarla transfer yapan, oyuncu satışı ve sponsorluklarla küllerinden yeniden doğmuş olan Hatayspor, diğer tarafta açlık, sefalet ve evsizlikle mücadele eden HALK! Organizatörlere toplanacak paranın yoklukla mücadele eden Hatay halkı yerine Hatayspor'a verilecek olması nedeniyle organizasyona katılmayacağımı ilettim. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”



Bu paylaşımının ardından bir kez daha paylaşımda bulunan Zan, bu kez şu ifadeleri kullandı:



“Organizatör Cüneyt Yalınkılıç’a bir şartla kabul edebileceğimi iletmiştim. Toplanacak yardımların tamamının yoklukla mücadele eden Hatay halkına bizzat gözlerimle görerek yapılması durumunda kabul edebileceğimi ifade etmiştim.



Fakat teklifim kabul görmedi. Hatta ve hatta organizasyonun içinde Milli takımlardan arkadaşım organizatör Cüneyt Yalınkılıç’a ifade ettiği cümle Hatay daha iyi durumda bu paranın Hatayspor adı altında bağışlanması şartıyla kabul edeceğini söylemiş.



Sanırım Hatay’dan haberdar değiller bu arkadaşlar. Hatayın evladı olarak bundan sonra depremzedelerin adını kullanıp kimse ajitasyon yapmasın. Biraz dürüst olun.”