Samanyolu Haber /Gündem / Torpile skandal savunma: Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişiyi işe alıyoruz çok mu? /29 Eylül 2021 11:39

Torpile skandal savunma: Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişiyi işe alıyoruz çok mu?

Elazığ'ın AKP'li Palu Belediyesine alınacak olan 5 işçi için torpil yapılacağı iddia edildi. Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım torpil iddialarına karşı: "Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?”

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Elazığ’ın AKP’li Palu Belediyesi, 5 işçi alımı yapacağını duyurdu. Açılan ilana rağmen işçi alımlarının AKP’lilerin vereceği isimlerden olacağı iddialarına ilişkin AKP’li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım skandal bir savunma yaptı.

"5 KİŞİ İŞE ALIYORUZ ÇOK MU GÖRÜYORLAR"

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, iddialarla ilgili Elazığ’da yayın yapan Günışığı Gazetesi’e konuşan AKP’li Başkan Bekir Yıldırım, “Evet iddialar doğru. Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık.


 
Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok… İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?” ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN ALINAN AKP’Lİ BAŞKANIN YERİNE GELMİŞTİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerden Palu Belediye Başkanı AKP’li Efrayim Ünalan’ın,  hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmişti. Belediye Başkanlığına ise yerine ise mecliste yapılan oylama AKP’li Bekir Yıldırım belediye başkanı olmuştu.
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