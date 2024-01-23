Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın cezaevinde konuştu: Çıkınca e-ticaret yapacağım

Binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'yi iade edilen 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın 29 ay sonra ilk kez konuştu.



OdaTV'den Pınar Saraçoğlu'nun haberine göre Aydın hakkındaki iddialara cevap verip cezaevinde günlerinin nasıl geçtiğini, geleceğe dair planlarını anlattı.



Mehmet Aydın'ın açıklamaları özetle şöyle:



KEŞKE HİÇ EVLENMESEYDİM: O kadar çok keşkelerim oldu ki saymakla bitmez. Keşke hakkımda ilk yakalama kararı çıktığında da yurda geri dönseydim. Keşke bu kadar kolay insanlara güvenmeseydim. En yakın gördüklerimden en büyük darbeyi yedim. Keşke hiç Sıla ile evlenmeseydim. Sevdiğim kıza evlenme teklifi etmek için bir yüzük aldım. Evlenme teklifi ettim ama kız beni reddetti. Yüzük öyle elimde kaldı, çok ağrıma gitti. O ruh hali ve alkolün etkisiyle olsa gerek aynı yüzüğü henüz tanıştığım Sıla’ya çıkarıp verdim. O da hemen kabul etti. Keşke alkol içmeseydim. Büyük saçmaladım. Sonra da sevmediğim biriyle mantık evliliği olarak nihayete erdi. Keşke hiç evlenmeseydim.



KEŞKE OYUNUN ADINI ÇİFTLİK BANK KOYMASAYDIM: Yapılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler de beni derinden sarstı. Keşke işlerin başında kendim dursaydım. Keşke oyunun adını Çiftlik Bank koymasaydım. Malumunuz BDDK Bank ifadesini kullanmaktan davadan 2,6 yıl ceza aldım. Tüm bu keşkelerim olmasaydı bugün Türkiye’nin 81 ilinde on binlerce şubesi olan şarküteri zinciri olan 50 yıldır sektörde olan dev markaların geldiği noktaya 5 yılda gelecektik.



CEZAEVİ KYK YURTLARINDAN BİN KAT İYİ: 29 aydır Edirne F Tipi Cezaevindeyim. İki katlı bir odaya bir ev mi demeliyim bilemiyorum. Üst katta yatak ve kıyafetler için dolaplar var. Doğu’ya bakan iyi güneş alan bir odam var.



Alt kat Amerikan mutfak tarzı, salonda bir TV ve yuvarlak masa, alt katta mutfakta sadece çay, kahve bulunuyor. Yemekler 3 öğün şeklinde KYK yurtlarına kıyasla bin kat iyidir. Kurum tarafından veriliyor. 100 metrekare civarı toplamda açık ve kapalı alan mevcut. Günüm kitap okumak ve ders çalışmakla geçiyor. Tabii akşamları diziler, filmler oluyor. Sabahları spor yapıyorum.



30 kg verdim bu arada. Geldiğimden beri 3 kişilik odada olmama rağmen tek kalıyorum. Sağlık konusunda ilaç ve hastane gibi durumlarda çok iyi ilgileniyorlar. Belki de dışarda olup da böyle imkanlara sahip olmayan birçok insan vardır. Ekmek elden su gölden, ilaç devletten, hastane tedavi devletten, kışın petekler yanıyor. Doğalgaz faturası derdi yok, elektrik kesildi karanlıkta kaldım derdi yok. Dişçi için dilekçe verdim aynı gün diş dolgum yapıldı. Dışarıda bu işlem için 5 ay sıra beklemek gerekir. Biraz böyle övmüş gibi oluyorum ama burada durum böyle.



E-TİCARET YAPACAĞIM: Bunun cevabı biraz zor çünkü ne zaman çıkacağıma bağlı. En kötü senaryoda 2028 yılında denetimli serbestliğe ayrılabilirim. Starship’ten bir bilet alıp Mars kolonisine katılırım herhalde. O yaştan sonra dünya çekilmez. Daha erken çıkarsam ölmeden önce yapılacaklar listem var. 100 maddeden oluşuyor. Onları yapmak için çabalarım. Bu saatten sonra başka iş güç düşünecek halim kalmadı. İllede bir iş yapacak olursam bildiğim işi yapar, e-ticaretle uğraşırdım.