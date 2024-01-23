Samanyolu Haber /Ekonomi / Babacan'dan Hafize Gaye Erkan'a çağrı /23 Ocak 2024 00:52

Babacan'dan Hafize Gaye Erkan'a çağrı

Deva lideri Babacan, ailesiyle ilgili iddialar nedeniyle gündemden düşmeyen Merkez Bankası Başkanı Erkan'a çağrı yaptı: Bizzat başkan canlı açıklama yapıp, buna son vermeli.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialara tepki gösterdi, "Dedikoduların önü kesilmeli" çağrısı yaptı.

DEVA lideri Babacan, seçim çalışmaları için gittiği Konya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan veailesiyle ilgili tartışmalara değinen Babacan, “Bir an önce çıkıp basının önüne kendi ağzından, tüm bu iddialara cevabını verip dedikoduların önünü kesmektir. Daha fazla bankayı tartıştırmak bu ülkenin ekonomisine büyük zarar verir” dedi.

'MAGAZİN HABERLERİ...'

Babacan şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kurumlarından biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır. Çünkü Merkez Bankası, bütün 85 milyonun cebindeki paranın değerini korur, görevi budur. Bu bankanın büyük bir ciddiyetle yönetilmesi gerekir. Son dönemlerde ben üzülerek izliyorum ki, Merkez Bankamız yaptığı işlerden çok bazı magazin haberlerle anılmaya başlandı. Bunlar kurum için iyi şeyler değil, varsa bazı konularda dedikodular bazı konularda yalan yanlış ya da doğru haberler varsa, bunların bir an önce en yetkili ağızdan açıklığa kavuşturulup, bu söylentilerin tamamlanması gerekir.

'BANKANIN İTİBARINA ZARAR'

Merkez Bankası’nın tartışıldığı her bir gün, bankanın itibarına zarar verir. Bankanın itibarına zarar demek, 85 milyonun cebindeki Türk lirasının itibarına zarar demektir. Dolayısıyla yapılması gereken bir an önce bütün bu iddiaların, dedikoduların, ne var ne yoksa söylenti, bizzat başkan tarafından canlı bir şekilde açıklamayı yapıp, buna bir son vermektir. Bu yapılmadığı sürece bu tartışmalar devam ettiği sürece de kuruma çok yazık olur.

Daha fazla bankayı tartıştırmak bu ülkenin ekonomisine büyük zarar verir.”
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