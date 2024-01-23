Inter Napoli'yi yendi, Hakan Çalhanoğlu kupayı kaldırdı

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter, şampiyon oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 5. kupa sevincini yaşadı.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 60. dakikasında Giovanni Simeone'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Napoli karşısında baskısını artıran Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle kupaya uzandı.



Kupayı üst üste üçüncü kez kazanan Inter, toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti.



Önemli eksiklerine ve 10 kişi kalmasına rağmen Inter ataklarını savuışturan Naopli, uzatmalarda yediği golle rakibina mağlup oldu. Alexis Sanchez'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Benjamin Pavard'ın çevirdiği topa gelişine yaptığı vuruşla ağları havalandıran Lautaro Martinez, takımına kupayı getiren golü kaydetti.