Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’den Hamas’a kritik teklif /23 Ocak 2024 00:27

İsrail’den Hamas’a kritik teklif

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Tel Aviv’in esirlerin serbest bırakılması için örgüte yaptığı teklif ABD basınında yer aldı.

SHABER3.COM

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirler, Tel Aviv yönetimi için baskı oluşturmaya devam ediyor. Ülke genelinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun esirler konusunda elinden geleni yapmadığını savunanlar, birçok eylem düzenledi. Son olarak Gazze'deki esirlerin yakınları İsrail Meclisi’ni basarak milletvekillerine esir takası yapılmasını önerdi.

İsrail’de tartışmalar devam ederken ABD merkezli Axios haber sitesi, Tel Aviv’in yeni bir teklif sunduğunu yazdı.

ÇATIŞMALARA İKİ AY ARA

Barak Ravid imzalı haberde iki İsrailli yetkilinin Katar ve Mısırlı arabuluculara bir teklif götürdüğü belirtildi. Teklife göre Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara iki aya kadar ara verilmesini önerdi.

İsrailli yetkililerin, Hamas’tan yanıt beklediği ve bu süreçte iyimser oldukları kaydedildi.

ABD’li yetkililerin de teklife iyimser baktıkları, bu teklifin “Gazze’de ateşkesi sağlamanın tek yol olabileceğini” söylediği ifade edildi.

REHİNELER NASIL SERBEST BIRAKILACAK?

Teklifin, hayatta kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması, ölenlerin ise cesetlerinin İsrail’e teslim edilmesini içerdiği belirtildi.

Yetkililer, ilk aşamada kadınların, sağlık durumu kritik olanların ve 60 yaş üstü erkeklerin serbest bırakılmasının planlanacağını kaydetti. Teklifin sonraki aşamasında da kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin ve en son olarak da hayatını kaybedenlerin cesetlerinin teslim edilmesinin planlanacağı ifade edildi.

Yetkililer, teklif edilen anlaşmaya göre, İsrail ve Hamas'ın, her bir İsrailli rehine karşılığında kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağını, ardından isimler konusunda ayrı müzakerelerin yapılacağını vurguladı.

"SAVAŞ BİTMEYECEK"

İsrailli yetkililer, bu teklif ile “savaşın bitmeyeceğini” ve hapishanelerde bulunan 6 bin Filistinlinin tamamının serbest bırakılmayacağını belirtti.

GAZZE’DEKİ ESİRLER

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailliyi esir almıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.
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