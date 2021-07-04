'Tosuncuk' neden teslim oldu ?

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki ilk ifadesi ortaya çıktı. Aydın ilk ifadesinde teslim olma nedenini açıkladı.





Yurt dışında firari olarak aranan ve önceki gün Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın dün gece Türkiye'ye getirildi.





Mehmet Aydın'ın "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum. Tüm borçlarımı ödeyeceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.





Hakkında 4 gün ek gözaltı süresi bulunan Aydın, hakkında yürütülen il dışındaki soruşturma dosyalarına ilişkin İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısına ifade vermek için Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına getirilmişti.





Aydın, adliye çıkışı muhabirlerin ısrarlı "Paralar bitti mi?, Paraları ne yaptınız? Paralar bittiği için mi teslim oldunuz? Paraları mafyaya kaptırdığınız doğru mu?" sorularına cevap vermemişti.





Aydın, gece 01.30 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülmüştü.