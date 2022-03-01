Samanyolu Haber /Gündem / Toyota siber saldırı şüphesiyle Japonya'da üretimi durdurdu /01 Mart 2022 11:42

Toyota siber saldırı şüphesiyle Japonya'da üretimi durdurdu

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın Japonya'daki üretim tesislerinin yarısında meydana gelen bir sistem arızası sebebiyle üretim durduruldu.

SHABER3.COM

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın Japonya'daki üretim tesislerinin yarısında meydana gelen bir sistem arızası sebebiyle üretim durduruldu. Arızanın siber saldırıdan kaynaklandığı sanılıyor.

Firmanın iç tedarikçi şirketlerinden Kojima Industries Corp'tan yapılan açıklamada, ülkedeki 28 Toyota üretim tesisinin 14'ündeki bilgisayar sistemlerinde bir hata tespit edildiği ve sorunun siber saldırı olabileceği kaydedildi.

Euronews'in haberine göre Toyota'ya havalandırma, direksiyon ve diğer birçok iç ve dış parça tedarik eden şirket, üretim ekipmanında fiziksel bir sorun olmadığını, ancak arıza nedeniyle Toyota ile sağlıklı iletişim kuramadıklarını ve üretim takibi yapamadıklarını açıkladı.

Şirket, sorunun sebebinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Ancak bunun ne kadar sürebileceği ve üretime ne zaman devam edilebileceği henüz netlik kazanmadı.

Toyota grubunun kamyon üreticisi Hino Motors da Japonya'daki iki üretim tesisinin benzer bir arızadan etkilendiğini açıkladı. Toyota'nın küçük araç üreticisi ortaklarından Daihatsu'nun da sorun sebebiyle üretimi durdurduğu aktarıldı.

Toyota ve diğer otomobil üreticileri koronavirüs pandemisinin etkisiyle bir süredir yaşanan bilgisayar çipi ve diğer parçaların eksikliğinden dolayı üretim sürdürmekte zorlanıyordu. Bazı müşterilerin siparişlerinin teslimi için aylarca beklediği belirtiliyor.

Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasına bugün Japonya da katıldı. Tokyo yönetimi ayrıca işgale dahil olduğu gerekçesiyle Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'ya da yaptırım kararı aldı.
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