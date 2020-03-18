Samanyolu Haber /Ekonomi / Toyota Türkiye de üretimi durduruyor /18 Mart 2020 12:47

Toyota Türkiye de üretimi durduruyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini koronavirüs tedbirleri kasamında 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı

SHABER3.COM

Şirketin açıklaması şöyle:

''Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.

Çalışan sağlığını birinci önceliği olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara veriyor.

Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Toyota Türkiye de üretimi durduruyor Sonraki Haber >>

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:44