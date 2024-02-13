Trabzonspor, Hatayspor'u yenerek 5 maç sonra 3 puan aldı: 2-0

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Belçikalı oyuncu Thomas Meunier, ilk defa 11'de yer alarak yeni ekibinde sahaya çıktı. Belçikalı futbolcu, daha önce Gençlerbirliği karşılaşmasının 46. dakikasında Mehmet Can Aydın yerine oyuna dahil olmuştu.





Umut Bozok, son olarak ligin 10. haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer almıştı ve 14 haftalık bir aradan sonra tekrar takım kadrosunda yerini aldı.





Süper Lig 25. haftasında Hatayspor'u ağırlayan Trabzonspor, 2-0'lık skorla galip geldi ve ligde 5 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.İlk yarıda Trabzonspor'un hücumcuları, Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler'i geçmeyi başaramadı ve devre 0-0 beraberlikle sona erdi. Ancak 49'da Trezeguet kafa golüyle kilidi çözerek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 77'yi gösterirken, Enis Bardhi ceza sahası dışından attığı şık golle durumu 2-0'a getirdi.Maçtaki ilk isabetli şutunu 89. dakikada bulan Hatayspor ise, etkisiz bir görüntü sergilediği maçın ardından sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.Bu sonuçla Trabzonspor 40 puana ulaşırken, Hatayspor 28 puanda kaldı. Hatayspor ligde bir sonraki maçında Sivasspor'u ağırlayacak, Trabzonspor ise deplasmanda Pendikspor ile mücadele edecek.19 Ocak'ta Trabzonspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Umut Bozok, affedilerek takıma geri döndü. Affedilmesinin ardından dün bordo-mavili ekibin antrenmanına katılan Bozok, Hatayspor ile yapılacak maçın kadrosuna da alındı.Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Abdülkadir Ömür'ün ayrılması sonrası takımın 10 numaralı formasını üstlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan başvuru sonrası Trezeguet, artık 10 numaralı formayla mücadele ediyor.Öte yandan, Hatayspor'un yeni transferi Halil Dervişoğlu, ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'dan kiralanan genç forvet, yeni kulübünde ilk defa forma giyme şansı buldu.Stat: Papara ParkHakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandez (Dk. 70 Umut Güneş), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi (Dk. 90 Kerem Şen), Visca (Dk. 90 Göktan Gürpüz), Trezeguet (Dk. 84 Fountas), Enis Destan (Dk. 90 Umut Bozok)Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Pedro), Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga (Dk. 87 Boudjemaa), Görkem Sağlam (Dk. 64 Abdulkadir Parmak), Strandberg (Dk. 64 Ömer Faruk Beyaz), Dele-Bashiru, Rivas, Halil Dervişoğlu (Dk. 73 Dadashov)Goller: Dk. 49 Trezeguet, Dk. 77 Bardhi (Trabzonspor)Sarı kartlar: Dk. 5 Trezeguet, Dk. 78 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 15 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)