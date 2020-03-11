Trabzonspor zirveye oturdu: İşte son oluşan puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin golleri Novak, Sosa ve Nwakaeme'den gelirken, Yeni Malatayspor'un tek golü Umut Bulut'tan geldi. Trabzonspor, bu sonuçla ligde liderliğe yükselirken, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.





Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile çıktı.





Yeni Malatyaspor ise maça Farnolle, Murat, Mina, Robin, Sakıb, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma 11'yle çıktı.





Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10'da Novak, 30'da Sosa, 55'te ise Nwakaeme attı.





Yeni Malatyaspor'un tek sayısı ise 44. dakikada Umut Bulut ile geldi.





Trabzonspor, 3-1'lik galibiyetin ardından ligde puanını 52 yaparak aynı puandaki Başakşehir'i geçip liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Yeni Malatyaspor ise 25 puanda kaldı.





İşte son oluşan puan durumu:



