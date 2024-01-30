Trabzonspor'da yönetim istifaya davet edildi! Uğurcan Çakır ıslıklandı...

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, seyircisi önünde ağırladığı Kasımpaşa'ya karşı şok bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Papara Park'ta oynanan mücadelede Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu golle 1-0 öne geçti ancak ikinci yarıda arka arkaya yediği 3 şoka girdi.



47-58 ve 75'te penaltıdan yediği gollerle 3-1 geriye düşen bordo mavililerde taraftarlar isyan bayrağını açtı. Takımın ortaya koyduğu kötü oyun ve arka arkaya gelen 3. mağlubiyetin ardından adeta çıldıran Trabzonspor seyircisi başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimini istifaya davet etti.



FORMAYI ÇIKARTIN!



Maçın ikinci yarısında yenen gollerin ardından tribünde hava iyice gerildi. Bordo-mavili taraftarlar, öncelikle sahadaki oyunculara ıslıklarla tepki gösterdi. Kaptan Uğurcan Çakır'ı da protesto eden tribünlerin büyük bir kısmı yönetimi istifaya davet etti.



Bordo mavililerde alınan ağır Galatasaray yenilgisiyle başlayan kötü performans, Rizespor maçıyla devam etmişti. Taraftarlar, maç boyunca yaşanan kötü oyunu "Formayı çıkarın gidin" tezahüratlarıyla protesto etti.



Maçı 3-2 kaybeden Trabzonspor'da yönetim bu sezon ilk kez yüksek sesle protesto edildi.