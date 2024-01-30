Mustafa Denizli’nin kızı Çeşme’den aday

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi, aday belirleme gündemi ile bir kez daha toplandı.



Toplantının ana gündem maddesini İzmir adayları oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay gösterildi.



Büyükşehir belediye başkan adayıyla birlikte 30 ilçenin adayları da açıklandı.



LAL DENİZLİ ÇEŞME'DEN ADAY OLDU



Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Lal Denizli oldu. MYK ve PM'nin onayıyla Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'den aday gösterildi.



SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI



CHP'nin Çeşme adayı Lal Denizli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;



*14 yıllık yolculuğumda tek bir gün bile "ben" demedim; daima biz olmak için mücadele verdim. Hiç bir zaman görev seçen olmadım. Halkımız için, partimizin verdiği her görevi layıkıyla yerine getirmeye özen gösterdim. Tıpkı bugün olduğu gibi...



*Başta kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, desteğini esirgemeyen değerli başkanlarım Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize, partimizin üst kurulu Parti Meclisi üyelerimize ve süreç boyunca daima yolculuğuma destek olan partili tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.



*Çeşme; ailem, memleketim, yuvam, huzurum ve mücadelem...



*Biz, bundan bir asır önce Çeşme topraklarına göçmüş bir aileyiz. Ailem, 100 yıldır tüm varlığını, emeklerini ve köklerini bu topraklarda koruyor.



*Sakızından kavununa, sokaklarından caddelerine, köyünden kumsalına, denizinden rüzgarına zeytin ağaçlarına kadar her şeyiyle eşsiz olan güzel Çeşme'nin, sadece Türkiye'nin değil; dünyanın örnek belediyelerinden biri olması için çok çalışacağız. Katılımcı, insana saygılı, çocuklarla dost, hayvanlara şefkatli bir yönetim anlayışımız olacak. Yapılacak çok şey, yürünecek çok yol var.



*Çeşme'li yol arkadaşları olarak, Çeşme için emekleri çok büyük olan mevcut belediye başkanımız Sayın Ekrem Oran'a ve geçmiş dönem belediye başkanlarımıza da hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Birlikte başardık, birlikte başaracağız.



