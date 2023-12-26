Samanyolu Haber /Gündem / Trafik magandası 'gurbetçi' tutuklandı /26 Aralık 2023 09:56

Trafik magandası 'gurbetçi' tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı bir sürücünün aracına saldıran Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü B.Ç., "mala zarar verme" ve "hakaret" iddiasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sosyal medyada tepki çeken olay 22 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'nde yaşandı. Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü, maddi hasarlı trafik kazası sonrası diğer araca saldırdı.

Otomobilinden inen şahıs, tartıştığı sürücünün üzerine doğru gelerek araca defalarca yumruk attı. Çevredekilerin araya girmesi de sakinleşmeyen şahıs küfürler yağdırarak aracın camına yumruklar attı ve dikiz aynasını da kırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık'ta, Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'ndeki maddi hasarlı trafik kazası sonrası yaşanan tartışma üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli B.Ç'nin (30) müştekiye hakaret ettiğini ve aracına zarar verdiğini belirledi. B.Ç, polis tarafından yakalandı.

Zanlı B.Ç, "mala zarar verme" ve "hakaret" iddiasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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