Yeniden Refah, AKP'den destek istedi

YENİDEN REFAH ÇIKIŞ YAPMAYA HAZIRLANIYOR





"ERDOĞAN’IN VEFA BORCU VAR"





"ŞARTIMIZ BİZİM ADAYIMIZI DESTEKLEMESİ"





2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala siyaset gündemi de hızlanıyor.Millet İttifakı partileri seçime ayrı adaylarla girmeye karar verirken; Cumhur İttifakında AKP ve MHP haricinde bir birliktelik gözükmüyor. İttifak üyelerinden Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan adayı (İBB) çıkaracağı konuşuluyor.İsmi İBB adayı olarak geçen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, 12punto’dan Ercan Küçük'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İsminin İBB adaylığı için geçen Altınöz, partide 5 yıldır İstanbul sorumluluğu yaptığını vurguladı.Adaylığı konusunda bir kesinlik olmadığını belirten Altınöz şunları söyledi:“Teşkilatımızın teveccühü sonucu oluşmuş bir yorum diye düşünüyorum. Henüz böyle bir kesinlik yok. Genel merkezimiz Genel başkanımız bu konuda bir açıklama yapmadı. Muhtemelen teşkilatımızın, arkadaşlarımızın teveccühü veya onların yorumları üzerine böyle bir bilgi paylaşıldı diye düşünüyorum. Bir kesinlik söz konusu değil."Altınöz, "Partiniz İBB’de aday çıkaracak mı?" sorusuna da verdiği cevapta AKP’nin 2024’te de İstanbul’u alamayacağını belirtti. Altınöz şunları söyledi:“İnşallah. Evet çıkartacağız. Genel Başkanımıza tv programında gazeteci arkadaşımız büyük şehirlerde ittifak yapmayı düşünüp düşünmediğimizi sordu. Genel Başkanımız da ‘İstanbul, Ankara’da düşünebiliriz’ demişti. Ben Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl sorumlusu olarak şu şekilde yorumluyorum:2019’da zaten Ak Parti yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kaybetti. 2024’te de kaybedecek. kaybetmesin Yeniden Refah Partisi’ni desteklesin. Yeniden Refah Partisi çatısı altında İstanbul ve Ankara’da bu ittifak gerçekleşsin. Biz Cumhurbaşkanlığında Sn. Erdoğan’ı destekledik. Sn. Erdoğan’ın Ak Parti yöneticilerinin bize bir vefa borcu var.Bu vefa borcunu da yerel seçimlerde Ak Parti yöneticileri, Sn. Cumhurbaşkanı, Ak partili arkadaşlarımız kardeşlerimiz İstanbul ve Ankara’da bizi desteklesinler. Bizim adayımızı desteklemek suretiyle İstanbul ve Ankara’da ittifak yapalım.İstanbul’da Yeniden Refah Partisi çatısı altında bizim prensiplerimize uygun, prensiplerimizi kabul eden, yerel seçimlerle alakalı siyasi şartlarımızı kabul eden her partiyle ittifak yapabiliriz.Bizim adaylarımızı destekleyecek. Şartımız bu. Yeniden Refah Partisi Türkiye’nin yıldız partisi. Güçlenerek 45 derece açıyla teşkilat sayılarını artırmaya devam ediyor. Anketlerde de rakamlarımız artarak vatandaşın bize olan teveccühü devam ediyor.Üye sayılarımız her geçen gün artıyor. Son 3 ayda üye sayısını yüzde 50’ye katlayan partiyiz.”