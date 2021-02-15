Samanyolu Haber /Gündem / Traktörüne haciz gelen çiftçi kalp krizi geçirip öldü /15 Şubat 2021 12:33

Traktörüne haciz gelen çiftçi kalp krizi geçirip öldü

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde çiftçilik yapan Osman Yılmaz, traktörüne haciz gelmesinin ertesi günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Küçük Nefes Köyü'nde yaşayan Osman Yılmaz'ın kendisi gibi çiftçi olan oğlu Ali İhsan Yılmaz, “Pancar tarlada kalınca, tefeciden babamın aldığı 25 bin lirayı ödeyemedik. Geçen yıl ağustos ayının içinde traktöre yakalama kararı verilmiş, haberimiz olmadı. Babam, bu borca karşılık tefeciye pancar söküm makinesini vermiş, senedi almadığı için işlem başlatılmış. Borç ödenmesine karşılık traktörün üzerinde yakalama kararını görünce şaşırdı, mahkemeye başvuruda bulundu. İtiraz dilekçesini verdikten bir gün sonra ise kalp krizi geçirip, vefat etti” dedi.

EMANET TRAKTÖRLE TARLA SÜRÜYOR

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre 2019 yılında 12 bin liralık kredi borcunu ödeyemediği için hapis yatan çiftçi Ali İhsan Yılmaz, elinde tarımsal faaliyetini sürdürecek ekipmanın kalmadığını ve köylüsünden aldığı emanet traktörlerle 300 dönümlük tarlanın sadece 180 dönümlük bölümüne arpa ekebildiğini söyledi.

FABRİKA PANCARI ALMADI TEFECİYE MECBUR KALDI

Çorum Şeker Fabrikası 800 ton şeker pancarını almayınca zarar ettiklerini belirten Yılmaz, “Bu nedenle kredi borcumdan ötürü 18 Eylül 2019'da hapis cezasına çarptırılıp, 25 gün cezaevinde kaldım. Babam Osman Yılmaz adına kayıtlı traktöre haciz kararı çıktı. Pancar tarlada kalınca, tefeciden babamın aldığı 25 bin lirayı ödeyemedik. Geçen yıl ağustos ayının içinde traktöre yakalama kararı verilmiş, haberimiz olmadı. Babam, bu borca karşılık tefeciye pancar söküm makinasını vermiş senedi almadığı için işlem başlatılmış” ifadelerini kullandı.
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