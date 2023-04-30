Samanyolu Haber /Politika / 'TRT, iktidar propagandası yapmak için yeni yöntemler peşine düştü' /30 Nisan 2023 11:35

'TRT, iktidar propagandası yapmak için yeni yöntemler peşine düştü'

RTÜK üyesi Tuncay Keser, devlet televizyonu TRT’de “belgesel” olarak yayımlanan videolarda iktidar propagandası yapıldığını söyledi.

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RTÜK üyesi Tuncay Keser, devlet televizyonu TRT’de “belgesel” olarak yayımlanan videolarda iktidar övgüsünün yer aldığını belirterek, “Reklam ücreti almamak için böyle bir formül bulunmuş gibi bir durum söz konusu” düşüncesini dile getirdi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, “Kalkınma Yolunda 100 Yıl” temalı, süresi 3-10 dakika arasında değişen belgeseller hazırlayan TRT; bu tema kapsamında “Eğitim”, “İlk Türk Uçağından Milli Muharip Uçak’a”, “İstanbul Havalimanı”, “Nükleer Enerji”, “Milli Savunma Sanayi”, “Sosyal Yardımlar Genel Sağlık Sigortası”, “Avrasya Tüneli” gibi alt başlıklara yer verdi. “Şehirlerimizle Türkiye” belgeseli de yayımlandı. Belgesellerde, AKP dönemine geniş yer ayrılması ve övgüler sıralanması da dikkat çekti.

RTÜK üyesi Keser şunları kaydetti:

“‘Kalkınma Yolunda 100 Yıl’ belgesellerine bakıldığında kullanılan dil, tam bir iktidar propagandası dili. Bolca iktidar övgüsü. Reklam ücreti almamak için böyle bir formül bulunmuş gibi bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilere canlı yayında ayrılan süre bakımından ciddi adaletsizlik yaşanırken 85 milyonun vergileriyle fonlanan TRT, daha fazla iktidar propagandası yapmak için yeni yöntemler peşine düşmüş görünüyor. Belgeselleri kim hazırladı, finansman nasıl sağlandı sorularının yanıtını milletimiz bekliyor.”
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