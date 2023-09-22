Samanyolu Haber /Gündem / TRT muhabiri evinde ölü bulundu /22 Eylül 2023 07:40

TRT muhabiri evinde ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan TRT Van muhabiri olarak görev yapan Behçet Özen evinde cansız şekilde bulundu.

SHABER3.COM

TRT Muhabiri Behçet Özen hayatını kaybetti. Van’da TRT Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Behçet Özen’den uzun süre haber alamayan yakınları ve çalışma arkadaşları kontrol için gittikleri evde kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, Behçet Özen’i mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Özen’in yaşamını yitirdiği belirledi.

11 yıl Van’da görev yapan TRT Van Muhabiri Behçet Özen’in yalnız yaşadığı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.
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