Alkollü polisin kullandığı otomobil takla attı: 4 polis yaralandı

Feci kaza, saat 01.15 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Ankara istikametinde meydana geldi.





İddiaya göre, 4 polis memuru alkol aldıktan sonra 34 FRT 170 plakalı otomobile bindi.













Otomobili kullanan polis memuru M.İ., karayolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp taklalar atarak, arkasından gelen Hakan Yıldız idaresindeki 34 UZ 3091 plakalı hafif ticari araca çarptı.Takla atan otomobil içerisinde bulunan sürücü M.İ. ve diğer polis memurları E.F., B.D. ile E.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tek şeritten sürdürdü.