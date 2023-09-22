BBC'nin TikTok araştırması hangi gerçekleri ortaya çıkardı?

Kasım 2022: Idaho cinayetleri

Geçen yıl Kasım ayında ABD’nin Idaho eyaletinde yer alan Moscow şehrinde dört öğrenci öldürüldü.

Ocak 2023 – Nicola Bulley davası

Olivia daha tecrübeli bir içerik üreticisi olsa da online dünyadaki içerik çılgınlıkları bu alanda bir geçmişi olmayan kişilerin de video yapmasına yol açıyor.

Şubat-Temmuz 2023: Protestolar ve ayaklanmalar

Şubat 2023’te İngiltere’nin Merseyside bölgesinde yer alan Rainford Lisesi’nde kız öğrencilerin etek boyunun kontrol edilmesi üzerine 60 okulda protesto düzenlendi.





'Çok hızlı büyüdü'

İngiltere’de ve ABD’de çalışan bazı TikTok çalışanları BBC’ye yaptıkları açıklamalarda, bu çılgınlıkların ve zararlı içeriklerin önüne geçilmesinin şirketin önceliği olmadığını söylüyor çünkü TikTok bu yüzden büyümenin yavaşlaması ihtimalinden endişe ediyor.