TRT çalışanlarına 'Pazar günü işe gelmeyin' denmiş

Sobacı, İletişim Başkanlığı’ndan izin alamadığı için randevu veremediğini belirtti. Cumhuriyet’e konuşan Taşcı “Çekineceğiniz bir şey yoksa sizin bu randevu talebimizi seve seve kabul etmeniz gerekir. Neyin görülmesini istemiyorlar bilmiyoruz” dedi.

TRT’YE SORULAR

Taşcı, TRT yönetiminin şu sorulara yanıt vermesini istedi:





- Pazar ve pazartesi çalışan personeller insan kaynakları tarafından arandı ve onlara “Gelmeyin” talimatı verildi. Neyi görmeleri istenmiyor?





- Ocak ayından bugüne kurum bünyesine katılan 700’ü aşkın yeni personelden kaçı seçim yayınlarında görevlendirildi?





- Onlarca tecrübeli kameraman ve muhabirin bulunduğu kurumda seçim öncesi yeni ekiplere neden ihtiyaç duyulmuştur?

Seçimlere bir gün kala TRT hakkındaki iddialar hız kesmeden devam ediyor. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser’in seçim öncesi “kozmik oda” ve “manipülasyon” iddialarına ilişkin randevu talebini reddetti.- Seçim günü yayında görev alacak olan personelle ilgili güvenlik soruşturması neden yapıldı? İşe başlarken güvenlik soruşturması yapılmışken neden yenisine ihtiyaç duyuldu?TRT’de görevlendirilen İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın personeli hangi amaçla kurumdadır? Bunlar arasında seçim günü mesai yapacak olan var mıdır?TRT’de maaş ve uzmanlıklarının ne olduğunu kimsenin bilemediği bir danışman ordusu kurduğunuz iddialarına yanıtınız nedir?